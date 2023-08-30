30 августа 2023, 14:53
Одной из причин крушения самолета Пригожина назвали преднамеренное злодеяние
Песков: преднамеренное злодеяние — одна из версий крушения самолета Пригожина
Следователи рассматривают разные версии, связанные с авиакатастрофой в Тверской области, в результате которой погиб основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин. Одна из них — преднамеренное злодеяние. Как сообщило РИА «Новости», на это указал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
«Очевидно что существуют разные версии, среди которых версия, вы знаете о чем идет речь, скажем так, преднамеренное злодеяние и так далее», — сказал он.
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По словам Пескова, необходимо дождаться выводов от Следственного комитета по этому делу. Пресс-секретарь Владимира Путина отметил, что о международном расследовании речи не идет.
Бизнес-джет Embraer Legacy рухнул в Тверской области вечером 23 августа. На борту находились 10 человек, среди них — Евгений Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин. Все люди, которые были в самолете, погибли.
Кремль
Дмитрий Песков
Евгений Пригожин
Крушение самолета в Тверской области 23 августа
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