Общество 30 августа 2023, 13:23 Международного расследования катастрофы самолета Пригожина не будет — Песков Песков: международного расследования катастрофы самолета Пригожина не будет РИА «Новости»

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Расследование причин авиакатастрофы самолета основателя группы «Вагнер» Евгения Пригожина примет исключительно внутрироссийский характер. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, его слова привел ТАСС.

«Расследование катастрофы — именно российское. О международном аспекте в данном случае не может идти и речь», — сказал он.

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Таким образом пресс-секретарь Владимира Путина ответил на вопрос о том, примет ли бразильский производитель рухнувшего самолета Embraer участие в расследовании причин ЧП.

Самолет Пригожина разбился в Тверской области в среду, 23 августа. Помимо бизнесмена, на борту также находились девять его приближенных, включая одного из командиров ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина.

По факту происшествия Следственный комитет завел уголовное дело. Специалисты изъяли бортовые самописицы, которые помогут следствию установить точные причины произошедшего.

Во вторник, 29 августа, Пригожина похоронили на Пороховском кладбище в Санкт-Петербурге.