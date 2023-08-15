Эксклюзив 15 августа 2023, 01:23 «Одно ухо оглушило, все было в пыли». Один из пострадавших рассказал о взрыве на АЗС в Махачкале Житель Махачкалы рассказал, что после первого взрыва на АЗС произошел второй

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В результате взрыва на АЗС в Махачкале погибли 12 человек и 50 получили различные травмы. Один из пострадавших рассказал «360» о том, что происходило у заправки.

По словам жителя Махачкалы, во время первого взрыва пострадало много людей. Он вышел из машины и увидел женщину с маленьким ребенком. Начал им кричать, но тут раздался второй взрыв.

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«После второго взрыва я уже ничего не помню, честно говоря. У меня одно ухо оглушило. Все было мутно, все было в пыли. Даже когда палец подносил к глазам, я свой палец не видел», — рассказал пострадавший.

Он добавил, что после второго взрыва на голову начали падать кирпичи, стекло. Некоторые люди выходили из машин и сразу падали.

«Я этого маленького ребенка и женщину искал. Вроде по группам пишут, в какую-то больницу отвезли девушку. Их я больше не видел», — рассказал свидетель ЧП.

По сообщению республиканского Минздрава, жертвами взрыва на АЗС стали 12 человек, в том числе двое детей. Травмы различной степени тяжести получили 50 жителей. Половина из них поступила в Республиканскую клиническую больницу.