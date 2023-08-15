Происшествия 15 августа 2023, 00:19 Количество погибших и раненых при взрыве в Махачкале выросло Минздрав: 12 человек погибли и 50 пострадали при взрыве в Махачкале РИА «Новости»

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Жертвами взрыва на АЗС в Махачкале стали 12 человек, в том числе двое детей. Травмы различной степени тяжести получили 50 жителей. Об этом сообщил республиканский Минздрав в своем Telegram-канале.

По последним данным, в Республиканскую клиническую больницу поступили 25 человек. Но поток пациентов не прекратился. Состояние большинства поступивших врачи оценили как средней степени тяжести. Основные травмы — это переломы и закрытые черепно-мозговые травмы.

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Изначально глава республики Сергей Меликов сообщал о пяти погибших и 10 пострадавших. После об увеличении числа раненых до 15 человек уточнил Минздрав.

По данным МЧС, источник возгорания находился на автомобильном сервисе, откуда пламя перекинулось на заправку, где сдетонировали цистерны с топливом. Общая площадь распространения огня составила 500 квадратных метров. Ликвидацией пожара занимаются более 70 человек и 20 единиц техники.

Место пожара оцепили, так как есть риск повторного взрыва топлива и увеличения числа жертв.

Власти попросили жителей и гостей города не приезжать в район происшествия, чтобы не закрывать дорогу машинам скорой помощи и пожарных расчетов.