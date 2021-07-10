Один пострадавший скончался после аварии с катером в Петербурге

Катер врезался на скорости в металлическое заграждение на Дудергофском канале в Петербурге. В результате пострадали девять человек, из которых один скончался. Об этом сообщила пресс-служба Северо-Западного следственного управления на транспорте СК.

«Мужчина, находившийся в состоянии клинической смерти, скончался», — процитировало РИА «Новости» представителя управления.

Согласно информации следователей, катер принадлежит мужчине 1959 года рождения. Днем 10 июля судно вышло из яхт-клуба «Балтиец». На Дудергофском канале катер на большой скорости врезался в металлическое заграждение, установленное на набережной.

Всего в катере находились девять человек. В результате аварии все люди оказались в воде и получили различные травмы и переломы. Среди пострадавших оказалось трое детей. У одного взрослого наступило состояние клинической смерти. По предварительным данным, пассажиры катера были пьяны.

Следователи завели уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации водного транспорта, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека». Сейчас они продолжают выяснять все обстоятельства.