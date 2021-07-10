Число пострадавших в аварии с лодкой в Петербурге увеличилось

Количество пострадавших в результате аварии с моторной лодкой на на Дудергофском канале Санкт-Петербурга составило девять человек, в том числе трое детей. Всех получивших травмы увезли в больницу. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по городу.

В ведомстве уточнили, что моторный катер на скорости столкнулся с бетонной набережной и перевернулся. Все пассажиры упали в воду. После осмотра медиками их доставили в больницу.

Полиция начала проверку по факту аварии.

Источник агентства в экстренных службах северной столицы уточнил, что пострадали дети четырех, семи и девяти лет. У самого младшего врачи диагностировали перелом ноги. Также пострадали пятеро мужчин. Одного в бессознательном состоянии доставили в реанимацию, у остальных переломаны ноги. Последняя пострадавшая — женщина попала в больницу с открытым переломом бедра.

Ранее СМИ сообщали, что лодка влетела в опору моста имени Кадырова. Также уточнялось, что пострадали восемь человек. В МЧС подчеркивали, что все взрослые пассажиры лодки были в нетрезвом состоянии.