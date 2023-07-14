Происшествия 14 июля 2023, 10:18 Один подросток погиб и один пострадал при ударе молнии в Новосибирской области СК: подросток погиб от удара молнии в Новосибирской области lightning

Читать 360tv в

Один подросток погиб, еще один пострадал в результате удара молнии в Болотнинском районе Новосибирской области. Мальчики во время грозы спрятались под дерево. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления СКР.

По данным ведомства, все произошло днем 13 июля в лесном массиве около поселка Александровка. Дети решили спрятаться от дождя под дерево. Погибшему было 16 лет. Его тело обнаружили с признаками поражения электрическим током. Пострадавшему подростку 13 лет.

Реклама

«Находившийся там же 13-летний мальчик госпитализирован в районную больницу с аналогичными травмами», — уточнили в управлении.

Сейчас следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, назначены необходимые экспертизы. По результатам проверки примут процессуальное решение.

В начале июля женщина пострадала от удара молнией в Коломне. Во время ливня молния попала в припаркованный неподалеку электросамокат. Местная жительница получила ожог первой степени. Пострадавшую госпитализировали.