Подмосковье 08 июля 2023, 09:51 Пострадавшую от удара молнии в Коломне женщину выписали из больницы Минздрав Подмосковья: пострадавшую в Коломне от удара молнии женщину выписали из больницы Марина Анисимова

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Женщину, которая пострадала из-за удара молнии в Коломне, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.

Состояние 43-летней пострадавшей, по данным медиков, удовлетворительное.

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«В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования. В удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.

Во время ливня у здания вокзала в Голутвине молния попала в припаркованный неподалеку электросамокат. Местная жительница получила ожог первой степени. Пострадавшую оперативно госпитализировали.

Глава Коломны Александр Гречищев отметил, что электроэнергию уже восстановили в 10 населенных пунктах округа. Еще в девяти свет отсутствует частично. Для устранения последствий непогоды привлекли 11 бригад специалистов.

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