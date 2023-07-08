08 июля 2023, 09:51
Пострадавшую от удара молнии в Коломне женщину выписали из больницы
Минздрав Подмосковья: пострадавшую в Коломне от удара молнии женщину выписали из больницы
Женщину, которая пострадала из-за удара молнии в Коломне, выписали из больницы. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава Подмосковья.
Состояние 43-летней пострадавшей, по данным медиков, удовлетворительное.
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«В медучреждении, подведомственном Минздраву Московской области, пострадавшей были проведены медицинские исследования. В удовлетворительном состоянии ее выписали на амбулаторное лечение», — уточнили в ведомстве.
Во время ливня у здания вокзала в Голутвине молния попала в припаркованный неподалеку электросамокат. Местная жительница получила ожог первой степени. Пострадавшую оперативно госпитализировали.
Глава Коломны Александр Гречищев отметил, что электроэнергию уже восстановили в 10 населенных пунктах округа. Еще в девяти свет отсутствует частично. Для устранения последствий непогоды привлекли 11 бригад специалистов.
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