Происшествия 17 апреля 2024, 21:33 Два жителя ДНР пострадали в результате обстрела со стороны ВСУ Пушилин: из-за обстрела со стороны ВСУ два человека получили ранения в ДНР РИА «Новости»

Читать 360tv в

В результате обстрелов со стороны ВСУ два мирных жителя ДНР получили ранения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Денис Пушилин.

По его словам, из-за атаки украинских боевиков пострадали двое пожилых граждан — в Петровском районе Донецка ранения средней степени тяжести получил мужчина 75 лет, а в Авдеевке — 73-х. Раненым оказали всю необходимую медицинскую помощь.

Реклама

На территории региона зафиксировали 13 обстрелов со стороны ВСУ, которые применили ствольную артиллерию калибра 155 миллиметров, в том числе кассетного типа, а также ударный БПЛА.

Под огнем оказались Донецк, Горловка и Авдеевка.

Частный дом загорелся в Никитовском районе Горловки из-за атаки беспилотника ВСУ. Пострадали 10 огнеборцев, которые ликвидировали пожар.