Один из пострадавших при камнепаде в КБР туристов сломал позвоночник

Врачи диагностировали жительнице Владимира 1992 года рождения, которая накануне пострадала при камнепаде в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии, зарытый перелом позвоночного отростка. Об этом «360» сообщил источник.

Также травмы получили жительница Балашихи и москвич. Всего в составе туристической группы, которая попала в беду, было восемь человек.

Группа туристов попала под камнепад в горах Кабардино-Балкарии 22 июля. Их искали 17 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер».

Люди забрались далеко от цивилизации — пешком спасателям пришлось бы идти до них сутки, поэтому для ускоренного поиска и эвакуации сотрудники МЧС задействовали вертолет Ми-8. Погибших в результате ЧП нет.