Туристы пострадали в горах КБР при камнепаде

Группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии. По данным республиканского главка МЧС, трое из восьми участников похода получили травмы различной степени тяжести.

На место отправились 17 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер».

Так как туристы забрались достаточно далеко, то пеший поход занял бы у спасателей сутки. Для того, чтобы оперативно эвакуировать пострадавших привлекли вертолет Ми-8.

Как сообщило РИА «Новости», попавших под камнепад туристов нашли. В данный момент спасатели проводят их эвакуацию.