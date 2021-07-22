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    22 июля 2021, 22:22

    Туристы пострадали в горах КБР при камнепаде

    Анатолий Минкин

    Группа туристов из Москвы попала под камнепад в Черкесском ущелье Кабардино-Балкарии. По данным республиканского главка МЧС, трое из восьми участников похода получили травмы различной степени тяжести.

    Туристы пострадали в горах КБР при камнепаде

    На место отправились 17 сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России и трое спасателей отряда «Лидер».

    Так как туристы забрались достаточно далеко, то пеший поход занял бы у спасателей сутки. Для того, чтобы оперативно эвакуировать пострадавших привлекли вертолет Ми-8.

    Как сообщило РИА «Новости», попавших под камнепад туристов нашли. В данный момент спасатели проводят их эвакуацию.