Один из двух напавших с ножами на пост ДПС в Ингушетии пришел в сознание

По его словам, пациент пришел в сознание и начал говорить. У его палаты на данный момент дежурит полиция.

Также источник рассказал, что оперуполномоченный управления наркоконтроля МВД Магомед Шанхоев был госпитализирован с ушибом поясничного отдела позвоночника, смещением шейного отдела позвоночника, множественными ушибами рук, ног и черепа, а также касательным ранением.

У другого сотрудника ДПС Зураба Даурбекова была ушиблена голова, туловище и конечности. Пострадавшие были перевезены из ингушской больницы в ведомственный госпиталь Махачкалы.

31 декабря на сотрудников полиции поста ДПС напало двое мужчин, Микаил Мизиев, 2001 года рождения, и Ахмед Имагожев. Последний был охранником Центра культурного развития в Магасе. Мизиев был ликвидирован при нападении.

В результате один из полицейских погиб, а трое получили тяжелые ранения. Региональное управление СК по данному факту уже возбудило уголовное дело по статье «посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа».

В среду 1 января на внеплановом заседании антитеррористической комиссии глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов признал недостаточными меры по обеспечению безопасности в республике.