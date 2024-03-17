Эксклюзив 17 марта 2024, 22:27 Один человек пострадал в ДТП с автобусом на востоке Москвы Источник «360»: автобус врезался в скорую помощь в Новогиреево РИА «Новости»

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ДТП с участием автобуса и двух автомобилей произошло в Новогиреево на пересечении с Зеленым проспектом. Пострадал один человек, сообщил источник «360».

В автобусе, следовавшем по маршруту Новое Измайлово — метро Новогиреево, в момент ДТП кроме водителя никого не было. В аварии пострадал пассажир легкового автомобиля Volkswagen, его госпитализировали.

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Обстоятельства и причины аварии устанавливаются. Официально информацию о дорожном происшествии пока не подтверждали.

Ранее два человека получили травмы в ДТП с такси на проспекте Генерала Дорохова в Москве. Автомобиль перевернулся прямо на пешеходном переходе.