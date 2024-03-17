Эксклюзив 17 марта 2024, 09:30 Такси перевернулось на проспекте Генерала Дорохова в Москве Источник «360»: 2 человека пострадали в ДТП с перевернувшимся такси в Москве

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Два человека пострадали в ДТП с такси на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы. Об этом сообщил источник «360».

По предварительным данным, машина перевернулась прямо на пешеходном переходе. Известно о двух пострадавших, добавил он. На место прибыла скорая помощь.

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Все обстоятельства происшествия уточняются. Официально информация об аварии пока подтверждена не была.