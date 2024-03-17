17 марта 2024, 09:30
Такси перевернулось на проспекте Генерала Дорохова в Москве
Источник «360»: 2 человека пострадали в ДТП с перевернувшимся такси в Москве
Два человека пострадали в ДТП с такси на проспекте Генерала Дорохова на западе Москвы. Об этом сообщил источник «360».
По предварительным данным, машина перевернулась прямо на пешеходном переходе. Известно о двух пострадавших, добавил он. На место прибыла скорая помощь.
Реклама
Все обстоятельства происшествия уточняются. Официально информация об аварии пока подтверждена не была.
ДТП
Москва
Реклама
Реклама