Эксклюзив 20 июня 2023, 07:28 Один человек пострадал в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на юге Москвы Источник «360»: в ДТП с автобусом и фурой на юге Москвы пострадал один человек freepik.com

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Автобус и грузовик не поделили дорогу на юге Москвы. По предварительным данным, один из водителей был без сознания. Об этом «360» сообщил источник.

«Авария произошла на юге столицы, на улице Подольских Курсантов, у дома № 22 „Б“. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и грузовик Shacman. Информация по пострадавшим уточняется. Заявитель проезжал мимо и увидел, что водитель автобуса без сознания. На место происшествия выехали экстренные службы», — сообщил источник.

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Позже выяснилось, что в автобусе на момент аварии пассажиров не было.

«В результате аварии пострадал один человек. Медики подозревают, что у него черепно-мозговая травма. Пострадавшего госпитализируют», — заключил источник.

В субботу, 17 июня, массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве.