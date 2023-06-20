20 июня 2023, 07:28
Один человек пострадал в аварии с рейсовым автобусом и грузовиком на юге Москвы
Источник «360»: в ДТП с автобусом и фурой на юге Москвы пострадал один человек
Автобус и грузовик не поделили дорогу на юге Москвы. По предварительным данным, один из водителей был без сознания. Об этом «360» сообщил источник.
«Авария произошла на юге столицы, на улице Подольских Курсантов, у дома № 22 „Б“. Столкнулись рейсовый автобус ЛиАЗ и грузовик Shacman. Информация по пострадавшим уточняется. Заявитель проезжал мимо и увидел, что водитель автобуса без сознания. На место происшествия выехали экстренные службы», — сообщил источник.
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Позже выяснилось, что в автобусе на момент аварии пассажиров не было.
«В результате аварии пострадал один человек. Медики подозревают, что у него черепно-мозговая травма. Пострадавшего госпитализируют», — заключил источник.
В субботу, 17 июня, массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве.
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