Происшествия 17 июня 2023, 10:18 Массовое ДТП произошло на Волгоградском проспекте в Москве Дептранс Москвы: на Волгоградском проспекте столкнулись несколько автомобилей Фото: freepik.com

Читать 360tv в

Движение в сторону центра затруднено из-за аварии в ЮВАО, об этом сообщили в пресс-службе департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы.

В Москве на Волгоградском проспекте в субботу, 17 июня, столкнулись несколько машин. Массовой ДТП случилось у дома 47Бс.

Реклама

Прибывшие на место городские службы устраняют последствия аварии. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают причины и обстоятельства произошедшего. Других подробностей пока нет, сейчас уточняются данные о пострадавших.

В Дептрансе рекомендовали автомобилистам выбирать альтернативные маршруты проезда, так как движение в сторону центра затруднено.

Ранее на Котельнической набережной в Москве произошло ДТП с шестью автомобилями.