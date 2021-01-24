Крупный пожар вспыхнул на территории промзоны в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на территории промзоны загорелось производственное здание. Огонь охватил тысячу «квадратов». Пожар тушили 53 человека и 17 единиц техники.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области, сообщение о пожаре поступило в 06:40 (04:40 по московскому времени). Огонь вспыхнул в производственном здании на промышленной площадке на проспекте Космонавтов. По данным из открытых источников, здесь находится компания «Пневмомаш», которая торгует пневматическим и компрессорным оборудованием.

Источник фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Свердловской области

«Борьба с огнем осложняется сильным задымлением и низкой температурой воздуха. Для координации действий сил и средств на месте пожара развернут оперативный штаб», — говорится в сообщении МЧС.

Пожарные остановили распространение огня в 06:12 по Москве. В 08:29 пожар потушили. Информации о причинах ЧП и пострадавших нет.