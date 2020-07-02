Один человек пострадал из-за взрыва газа в жилом доме Кирова

Газ взорвался на пятом этаже дома.

«В четверг, 2 июля, в 17.15 в Октябрьском районе Кирова на улице Орджоникидзе, 6 в квартире на 5 этаже произошел хлопок газовоздушной смеси. По предварительным данным, пострадал один человек», — сообщили в пресс-службе правительства региона.

В региональном Минздраве рассказали, что пострадавший госпитализирован и находится в реанимации. По данным экстренных служб, из-за взрыва в двух квартирах и на лестничной клетке выбило окна. Чтобы ликвидировать последствия, на место выехала аварийная служба.

Ранее на северо-западе Москвы в пятиэтажке прогремел взрыв, однако предположения о том, что причиной стал газ опровергли, потому что все оборудование в доме проверяли в декабре 2019 года. Хозяина квартиры госпитализировали. Сотрудники полиции проводят проверку. СК уже возбудил два уголовных дела.