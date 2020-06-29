Взрыв газа или беспечность хозяина? Главное о взрыве на улице Проходчиков в Москве

Днем 29 июня на северо-востоке Москвы прогремел взрыв в одном из многоквартирных домов на улице Проходчиков. На кадрах видно, что загорелись несколько квартир верхних этаже пятиэтажки. Сперва предположили, что ЧП произошло из-за проблем с газом, однако эту информацию вскоре опровергли. «360» собрал главную информацию о происшествии, которая известна к этому часу.

Взрыв в жилой пятиэтажке по адресу улица Проходчиков, дом 3 на северо-востоке Москвы произошел около 13:20. Пламя распространилось на четыре квартиры, общая площадь пожара составила 150 «квадратов». В результате в доме выбило окна, а также разрушились межкомнатные перекрытия.

Многие жильцы смогли эвакуироваться самостоятельно, но еще семерым людям потребовалась помощь спасателей, чтобы покинуть горящее здание. В МЧС сообщили, что никто не погиб, но пятеро человек пострадали. Двоих отпустили после оказания помощи, еще трое — госпитализированы. По данным Telegram-канала Life Shot, в момент взрыва на лавочке у подъезда сидели местные жители — в них полетели обломки выбитых стекол.

По данным источника «360», в их числе оказались 71-летняя женщина и 33-летний мужчина. Очевидица рассказала «360», что жительница первого подъезда этого дома сейчас находится в реанимации — ее возраст не уточнили. Кроме того, некоторые жильцы пострадавшего и ближайших к нему подъездов обратились к врачам за помощью — они в находились в состоянии шока из-за случившегося.

Жительница рассказала, что болеющих людей выносили из квартир на улицу — по ее словам, они лежали на земле неподалеку от дома.

Газ не виноват

После взрыва многие предположили, что его причиной стали проблемы с газом. Сотрудники «Мосгаза» проверили оборудование дома и не нашли никаких повреждений. Это указывает на то, что бытовой газ не мог стать причиной пожара.

«Газовое оборудование исправно, система вытяжки и вентиляции также исправна. Все это говорит о том, что причиной происшедшего не может быть бытовой газ. Причина пожара устанавливается комиссией», — сообщило ведомство в своем официальном Telegram-канале.

Там также отметили, что последний раз оборудование дома проверяли всего полгода назад — в декабре 2019 года. По данным «МК», в квартире была установлена не только газовая плита, но и газовая колонка. Есть вероятность, что взрыв мог произойти из-за неаккуратного обращения с газом.

Экс-полицейский, но шумел и выпивал

Соседи хозяина квартиры, в которой прогремел взрыв, рассказали «360», что не раз жаловались на него в полицию.

Я с ним лично не была знакома, но говорят, что он был бывшим сотрудником полиции и сильно выпивал. Неоднократно обращались к нашему участковому, но, к сожалению, не успели предпринять меры Соседка.

Она пояснила, что жители жаловались на мужчину из-за постоянного шума, громкой музыки, а также — чрезмерного употребления алкоголя. По данным «МК», хозяина квартиры, которого зовут Максим, сейчас госпитализировали — о его состоянии пока неизвестно. Издание сообщило, что бывший полицейский жил один — супруга ушла от него вместе с ребенком. После ухода со службы Максим не работал — он жил на пенсию.

В СК по Москве уточнили, что мужчину госпитализировали после взрыва — сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Последствия взрыва

На то, чтобы справиться с пожаром, потребовалось чуть больше часа: в 13:19 поступило сообщение о ЧП, в 14:03 возгорание локализовали, а в 14:42 — ликвидировали.

Следователи и прокуратура начали проверку. Они установят все причины случившегося, а также еще раз проверят исправность газового оборудования в доме. В СК уже возбудили два уголовных дела — по статье «Причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности» и «Уничтожение и повреждение имущества по неосторожности».

По данным следствия, 29 июня 2020 года житель дома проявил преступную небрежность при обращении с газо-воздушным оборудованием. В результате произошел хлопок и дальнейшее возникновение пожара, что повлекло причинение вреда здоровью не менее 2-м лицам из числа жильцов, повреждение имущества, а также конструктивных элементов дома ГСУ СК по Москве.

Жильцов пострадавшего дома временно расселят. В пресс-службе префектуры сообщили РИА «Новости», что предварительно их планируют разместить в гостинице «Турист».