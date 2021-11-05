Один человек погиб во время стрельбы в Химках

В ночь на 5 ноября в Химках произошла стрельба. В результате один человек погиб и еще один ранен. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по области. Преступника пока не задержали.

«В дежурную часть поступило сообщение о том, что у одного из домов на улице Шевченко слышны хлопки. Установлено, что между группой граждан произошел конфликт, в результате которого один из участников погиб. Еще один ранен и госпитализирован. Ведется розыск злоумышленника», — рассказал представитель ведомства.

По данным РИА «Новости», ночью для поимки участников был объявлен план «Перехват». В каком состоянии сейчас находится пострадавший, пока неизвестно.

Несколько дней назад студент из Кронштадта выстрелил в одну женщину и распылил перцовый баллончик в лицо другой. Следователям удалось задержать 21-летнего студента четвертого курса СПбГЭТУ ЛЭТИ. Они установили, что молодой человек сделал это из хулиганских побуждений. В результате полицейские возбудили уголовное дело. Сейчас студент находится под подпиской о невыезде.