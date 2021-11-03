Студента задержали за стрельбу в Ленинградской области

Студент из Кронштадта выстрелил в одну женщину и распылил перцовый баллончик в лицо другой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

О случившемся полицейским сообщили поздно вечером 1 ноября. Следователям удалось задержать 21-летнего студента четвертого курса СПбГЭТУ ЛЭТИ.

Сотрудники органов установили, что сделал это молодой человек из хулиганских побуждений. Возбудждено уголовное дело. На данный момент студент находится под подпиской о невыезде.