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    03 ноября 2021, 15:09

    Студента задержали за стрельбу в Ленинградской области

    «Невские новости»: против студента из Ленинградской области возбудили уголовное дело за стрельбу

    Арина Бобкова

    Студент из Кронштадта выстрелил в одну женщину и распылил перцовый баллончик в лицо другой. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

    О случившемся полицейским сообщили поздно вечером 1 ноября. Следователям удалось задержать 21-летнего студента четвертого курса СПбГЭТУ ЛЭТИ.

    Сотрудники органов установили, что сделал это молодой человек из хулиганских побуждений. Возбудждено уголовное дело. На данный момент студент находится под подпиской о невыезде.