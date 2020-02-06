Один человек погиб во время пожара на складе в Подмосковье

Пожар вспыхнул на территории склада с пластиком в городском округе Истра. Во время возгорания погиб один человек. Остальных сотрудников удалось вовремя вывести на улицу.

«Погиб один человек, эвакуированы 34 человека — работники предприятия», — приводит РИА «Новости» представителя региональных экстренных служб.

По его словам, горел одноэтажный ангар, где хранились изделия из пластика. Склад располагается на территории промзоны в деревне Лобаново. Всего тушением пожара занимались 74 человека и 22 единицы техники.

Ранее «360» сообщили в пресс-службе МЧС России, вечером 5 февраля огонь охватил 1,5 тысячи квадратных метров площади. Пожару присвоили второй ранг сложности. Открытое горение удалось ликвидировать в 19:58, а затем пожарные полностью устранили пожар.