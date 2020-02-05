Пожарные потушили огонь на складе в Подмосковье

Открытое возгорание в одном из складов городского округа Истры удалось ликвидировать.

Огонь охватил площадь складского помещения в полторы тысячи квадратных метров. Склад находился в деревне Лобаново. Пожару был присвоен второй номер сложности.

«В 19.58 объявлена ликвидация открытого горения», — указали в пресс-службе МЧС РФ.

По предварительным данным, пострадал один человек. Есть вероятность, что он скончался, МВД сейчас уточняет информацию.