05 февраля 2020, 21:58
Пожарные потушили огонь на складе в Подмосковье
Открытое возгорание в одном из складов городского округа Истры удалось ликвидировать.
Огонь охватил площадь складского помещения в полторы тысячи квадратных метров. Склад находился в деревне Лобаново. Пожару был присвоен второй номер сложности.
«В 19.58 объявлена ликвидация открытого горения», — указали в пресс-службе МЧС РФ.
По предварительным данным, пострадал один человек. Есть вероятность, что он скончался, МВД сейчас уточняет информацию.