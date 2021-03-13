Один человек погиб в результате пожара в московской квартире

Утром в Москве в одной из квартир многоэтажного дома произошел пожар. По предварительным данным, один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Возгорание произошло по адресу: набережная Новикова-Прибоя, дом 9. Открытое горение было на шестом этаже.

Общая площадь пожара составила 50 квадратных метров. В ближайшее время возгорание будет ликвидировано. На место оперативно прибыли сотрудники МЧС и бригада медиков. Известно, что один человек скончался в машине скорой помощи. По остальным пострадавшим информация уточняется. Причина и обстоятельства произошедшего выясняются.

Сегодня ночью в 14-этажном жилом доме в центре Москвы произошел пожар. В результате погиб один человек.