Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

Жертвой пожара в производственном здании на юге Москвы стал один человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

Он рассказал о том, что погибший находится под завалами.

Пожар произошел утром 27 мая на улице Котляковская, в одноэтажном здании, там загорелась крыша. Источник в экстренных службах сообщал «360», что внутри здания находятся газовые баллоны.

Возгорание удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. Полностью пожар ликвидировали в 11:18 по московскому времени. Изначально информации о пострадавшем не поступало.

Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.