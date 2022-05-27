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    27 мая 2022, 12:21

    Один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

    Источник: один человек погиб в результате пожара на юге Москвы

    Алла Морген, Наза Салех Захи

    Жертвой пожара в производственном здании на юге Москвы стал один человек. Об этом сообщил источник «360» в экстренных службах.

    Он рассказал о том, что погибший находится под завалами.

    Пожар произошел утром 27 мая на улице Котляковская, в одноэтажном здании, там загорелась крыша. Источник в экстренных службах сообщал «360», что внутри здания находятся газовые баллоны.

    Возгорание удалось локализовать на площади 350 квадратных метров. Полностью пожар ликвидировали в 11:18 по московскому времени. Изначально информации о пострадавшем не поступало.

    Все причины и обстоятельства произошедшего устанавливаются.