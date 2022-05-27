Экстренные службы ликвидировали возгорание в производственном здании в Москве

Спасатели сумели ликвидировать пожар в производственном здании на юге Москвы. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах.

Полностью пожар ликвидирован в 11:18 по московскому времени.

Известно, что пламя охватило кровлю одноэтажного здания, общая площадь пожара составила около 350 квадратных метров.

Здание загорелось по улице Котляровской утром 27 мая. Источник в экстренных службах сообщил «360», что внутри здания находятся газовые баллоны. Согласно сообщению спасателей, при пожаре никто не пострадал. Специалисты устанавливают причины произошедшего.