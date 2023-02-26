Происшествия 26 февраля 2023, 14:21 Один человек погиб в результате массового столкновения машин в Новгородской области УГИБДД России по региону: ДТП в Новогородской области привело к гибели женщины Пресс-служба МВД

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На 502-м километре скоростной автомагистрали М11 «Нева» в Маловишерском районе Новгородской области произошло ДТП с массовым столкновением машин. В результате одна женщина погибла. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД УМВД России по Новгородской области.

По официальной информации, ДТП произошло 26 февраля в 11:20. Сначала столкнулись два грузовика. Затем в них врезалась легковая машина «Рено Дастер».

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«По предварительным данным, еще 10 автомобилей стали участниками массового ДТП. В результате автоаварии три человека получили травмы, одна женщина погибла», — говорится в сообщении.

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В связи с произошедшим дорожные службы временно перекрыли движение по направлению в Москву и организовали выезд на ВАД М-10 «Россия».

Ранее в результате столкновения двух фур и автомобиля в Нижегородской области скончался водитель иномарки.