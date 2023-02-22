Происшествия 22 февраля 2023, 16:41 Один человек погиб в ДТП с участием двух фур в Нижегородской области

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Столкновение легкового автомобиля и двух грузовых машин произошло на 366 километре федеральной трассы М7 в Нижегородской области. В результате аварии погиб один человек, сообщило агентство «Время Н» со ссылкой на пресс-службу УГИБДД России по региону.

По предварительным данным, водитель за рулем иномарки Toyota Camry при выезде со второстепенной дороги не уступил грузовику, в результате чего произошло столкновение. От удара легковушку отбросило во второй большегруз.

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Водитель иномарки погиб на месте ДТП.

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