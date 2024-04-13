13 апреля 2024, 07:50
Один человек погиб при пожаре в квартире на юге Москвы
Источник «360»: при пожаре в квартире в Зябликово погиб один человек
Один человек стал жертвой пожара в многоэтажке на Ореховском бульваре в Москве. О ЧП сообщил источник «360».
Возгорание, по его данным, произошло в девятиэтажном доме № 41. Экстренные службы получили сообщение о пожаре в квартире на седьмом этаже и прибыли на место.
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В результате происшествия погиб один человек, подчеркнул собеседник «360». Причиной возгорания, по предварительным данным, стало короткое замыкание холодильника, огонь распространился на площади в два квадратных метра, уточнил он.
Несколько дней назад пожар произошел в частном двухэтажном деревянном доме в СНТ «Десна» в Рязановском поселении, один человек погиб.
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