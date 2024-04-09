Эксклюзив 09 апреля 2024, 14:58 Один человек погиб при пожаре в частном доме в Москве Источник «360»: один человек погиб при пожаре в доме в Рязановском поселении Прокуратура Москвы / Telegram

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Пожар произошел в частном двухэтажном деревянном доме в СНТ «Десна» в Рязановском поселении, один человек погиб. Об этом «360» сообщил источник.

Прокуратура Москвы / Telegram Прокуратура Москвы / Telegram Прокуратура Москвы / Telegram

За помощью к спасателям обратились соседи. Прибывшие на место сотрудники МЧС зафиксировали горение первого этажа с мансардой по всей площади. Площадь распространения огня составила порядка 80 квадратных метров.

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По предварительным данным, в результате пожара погиб один человек, еще один пострадал. Причины возгорания устанавливаются. На месте работали три звена спасателей. Дом оборудован газовой колонкой, подачу газа отключили.

Прокуратура Москвы в Telegram-канале уточнила, в результате пожара погиб мужчина 1993 года рождения. Точную причину возгорания установят по результатам пожарно-технической экспертизы.

«Прокуратура Троицкого и Новомосковского административных округов контролирует установление всех обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки по данному факту», — заявили в пресс-службе надзорного ведомства.

Ранее при пожаре в доме в Воскресенске погибли четверо детей и женщина.