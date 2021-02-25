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    25 февраля 2021, 18:28

    Один человек погиб в пожаре в Ивановской области

    Дарья Морозова

    В квартире многоэтажного дома в поселке Зиново в Ивановской области произошел пожар. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

    Возгорание началось на первом этаже. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь, который распространился всего на два квадратных метра. Тем не менее, за это время при пожаре погиб человек.

    Ранее в Ростовской области в городе Шахты загорелся завод «Химпэк». По предварительным данным, никто не пострадал.