Один человек погиб в пожаре в Ивановской области

В квартире многоэтажного дома в поселке Зиново в Ивановской области произошел пожар. Об этом сообщил телеканал «Царьград» со ссылкой на ГУ МЧС по региону.

Возгорание началось на первом этаже. Спасатели оперативно прибыли на место и быстро потушили огонь, который распространился всего на два квадратных метра. Тем не менее, за это время при пожаре погиб человек.

Ранее в Ростовской области в городе Шахты загорелся завод «Химпэк». По предварительным данным, никто не пострадал.