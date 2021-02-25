Крупный пожар произошел на производстве полимерной упаковки в Ростовской области

В Ростовской области в городе Шахты загорелся завод «Химпэк». По предварительным данным, никто не пострадал. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по региону.

«В 11:59 поступило сообщение. По оперативной информации, произошло горение на площади 500 квадратных метров. Угрозы распространения нет. Пострадавших нет», — рассказали в ведомстве.

В пресс-службе уточнили, что горит одно из строений — само предприятие состоит из нескольких зданий. Эвакуация людей не потребовалась. Сотрудники Роспотребнадзора в ближайшее время проведут исследование атмосферного воздуха на превышение предельно допустимой концентрации опасных веществ.

В соцсетях появились кадры с места пожара. На них видно, что в воздух поднялся густой и черный столб дыма. Пожар тушат 39 человек. Причина возгорания пока неизвестна.

Источник фото: соцсети

«Химпэк» — крупнейший российский производитель гибких промежуточных контейнеров для сыпучих грузов, а также поставщик химического сырья для предприятий химической, нефтяной, металлургической, стекольной, керамической, строительной и других отраслей промышленности.