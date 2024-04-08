Эксклюзив 08 апреля 2024, 11:34 Один человек погиб в ДТП с автобусом под Санкт-Петербургом Один человек погиб и 3 пострадали в аварии в Ленинградской области

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В Ленинградской области произошло смертельное ДТП. В аварии с автобусом погиб человек, еще трое пострадали. Кадры с места происшествия появились в распоряжении «360».

По данным очевидца, авария произошла под Усть-Лугой. Там столкнулись автобус и легковой автомобиль. По предварительным данным, в результате ДТП погиб один человек, еще трое пострадали. На месте работают медики и пожарные бригады.

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Судя по видео, легковушка получила серьезные повреждения. Кузов полностью смяло. Что послужило причиной аварии, неизвестно. Подробности выясняются.

Утром в понедельник, 8 апреля, на эстакаде над Киевским шоссе столкнулись два грузовика. Авария произошла на 40-м километре трассы. Одну машину заблокировало.