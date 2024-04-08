Эксклюзив 08 апреля 2024, 11:12 Две фуры попали в ДТП рядом с Киевским шоссе Источник «360»: на эстакаде над Киевским шоссе две фуры попали в аварию

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Утром в понедельник на эстакаде над Киевским шоссе произошла авария, столкнулись две грузовые машины. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах

ЧП произошло на 40-м километре шоссе, один из автомобилей оказался заблокированным. На место прибыли экстренные службы и приступили к деблокации. Информация о пострадавших не поступала.

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Пресс-служба столичного департамента транспорта об ограничениях на участке в связи с ДТП не сообщала.