Происшествия 14 марта 2024, 05:45 Один человек погиб при жесткой посадке вертолета на Колыме РИА «Новости»

Читать 360tv в

Во время жесткой посадки вертолета Ми-8 в Магаданской области два человека получили травмы, один — погиб. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на МЧС.

Дальневосточная транспортная прокуратура сообщила, что причиной жесткой посадки на Колыме стала неисправность двигателя.

Реклама

«На борту находились 20 человек, в том числе три члена экипажа», — уточнили в надзорном ведомстве.

По словам начальника поисково-спасательного отряда ГУ МЧС Павла Клочкова, на место происшествия уже отправились спасатели.

Кроме того, вылетели два вертолета «Авиации Колымы». Полет займет шесть часов. Клочков отметил, что еще неизвестно, смогут ли они приземлиться на месте или придется эвакуировать людей с помощью лебедки.

Ранее сообщили, что вертолет Ми-8 перевозил вахтовиков. Среди основных версий крушения называли техническую неисправность и ошибку, которую мог допустить пилот из-за сложных метеоусловий.