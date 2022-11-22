Эксклюзив 22 ноября 2022, 22:25 Человек погиб при пожаре в жилом доме на западе Москвы Источник «360»: жилой дом загорелся на западе Москвы, погиб один человек РИА «Новости»

Читать 360tv в

Пожар вспыхнул в одном из жилых домов на западе столицы. В результате возгорания погиб один человек. Об этом «360» сообщил источник в экстренных службах города.

По словам собеседника, огонь разгорелся на девятом этаже жилого дома, расположенного на улице Багрицкого. Площадь пожара составила семь квадратных метров.

Реклама

Приехавшие на место пожарные нашли одного погибшего. Еще один человек получил травмы. Пострадавшему окажут всю необходимую медицинскую помощь. Сейчас пожарные продолжают бороться с огнем. Все причины и обстоятельства возгорания предстоит выяснить специалистам.

Реклама

Этот пожар стал не первым в Москве за 22 ноября. Вечером на Электродной улице загорелась мастерская по ремонту самокатов. Предварительно сотрудники МЧС установили, что на первом этаже здания вспыхнули аккумуляторы. Пламя распространилось на площади 20 квадратных метров. Пожар уже потушили.