Эксклюзив 02 марта 2024, 09:18 Один человек погиб при пожаре в многоэтажке на западе Москвы Пожар произошел в многоэтажном доме на западе Москвы, один человек погиб Пресс-служба прокуратуры Москвы

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Ранним утром 2 марта в доме на улице Гришина в Москве произошел пожар. Возгорание зафиксировали в одной из квартир на третьем этаже. Об этом «360» сообщил источник.

Спасатели проникли в квартиру через балкон. В одной из комнат двухкомнатной квартиры находился погибший. Мужчина 1981 года рождения лежал на диване, он был рядом с очагом возгорания.

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Площадь пожара составила около четырех квадратных метров. Сотрудники МЧС ликвидировали огонь.

По данным пресс-службы прокуратуры Москвы, возгорание произошло в результате неосторожного обращения с огнем при курении. Точную причину случившегося установят специалисты в ходе пожарно-технической экспертизы.

Правоохранители выяснят обстоятельства ЧП. Их работу проконтролируют сотрудники Кунцевской межрайонной прокуратуры.

В ночь на 1 марта в Москве загорелось деревянное кафе в парке Горького на 200 квадратных метрах. В результате возгорания в павильоне никто не пострадал.