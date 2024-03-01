Эксклюзив 01 марта 2024, 07:06 Деревянное кафе сгорело в парке Горького Источник «360»: пожар в деревянном павильоне в парке Горького ликвидировали РИА «Новости»

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В центре Москвы в парке Горького загорелся деревянный павильон. Огонь потушили, никто не пострадал, сообщил источник «360».

Очевидец позвонил в экстренные службы около трех часов ночи и сообщил о возгорании в кафе напротив катка. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения выяснили, что загорелся один из пяти стоявших в ряд деревянных павильонов. Огонь охватил здание полностью на площади 200 квадратных метров. Существовала угроза перехода на соседнюю постройку.

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В 04:10 возгорание локализовали, в 04:29 ликвидировали, начали разбор и проливку. Конструкция, по словам источника, деформировалась, поэтому спасатели работали с особой осторожностью. По предварительной информации, никто не пострадал.

В ту же ночь произошло возгорание в корпусе Зачатьевского женского монастыря. Огонь потушили.