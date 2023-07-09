Происшествия 09 июля 2023, 12:02 Один человек погиб при падении автомобиля в реку с пирса на Камчатке СК: на Камчатке автомобиль с тремя мужчинами съехал в реку с пирса, один человек погиб РИА «Новости»

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Автомобиль с тремя местными жителями съехал в реку с пирса в селе Тымлат на Камчатке. Один из мужчин погиб, сообщили в пресс-службе СК России по региону.

«Организовали проверку обстоятельств безвестного исчезновения мужчины на реке Сокол в Карагинском районе», — уточнили в ведомстве.

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По предварительным данным, ночью 9 июля автомобиль с тремя местными жителями в селе Тымлат съехал с пирса в воду.

Один из пассажиров спасся, второй пропал без вести. Тело водителя 1990 года рождения обнаружили спустя несколько часов в воде.

В ведомстве отметили, что по итогам доследственной проверки примут процессуальное решение.

В четверг, 6 июля, тело человека нашли у берега Волги в Нижегородской области. Очевидцы заявили в полицию, что на Нижне-Волжской набережной в реке утонул человек. Водолазы обнаружили тело и доставили его к берегу.