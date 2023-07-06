Происшествия 06 июля 2023, 17:21 Тело человека нашли у берега Волги в Нижегородской области

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Спасатели Нижнего Новгорода обнаружили тело человека у берега Волги. Об этом сообщил Newsnn.ru со ссылкой на данные регионального ГУ МЧС.

Информация о происшествии поступила 6 июля. Свидетели случившегося обратились в полицию и сообщили, что на Нижне-Волжской набережной в реке Волга утонул человек. На место выехали сотрудники.

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Водолазы обнаружили тело и доставили его к берегу. На данный момент личность и возраст погибшего неизвестны. Сотрудники органов займутся расследованием происшествия.