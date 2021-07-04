Один человек погиб из-за непогоды в Крыму

В селе Куйбышево Бахчисарайского района в Крыму в результате непогоды погиб один человек. Об этом со ссылкой на региональное управление МЧС сообщил «Интерфакс».

По предварительной информации, двух женщин смыло потоком воды. Одна из них погибла, вторая госпитализирована.

Вице-премьер Крыма Евгений Кабанов ранее сообщил, что в больницу доставили женщину, попавшую в селевой поток. В администрации Бахчисарайского ранее также сообщали об одном пропавшем без вести.

Ливни в воскресенье идут практических во всех регионах Крыма. Особенно сильно стихия ударила по Бахчисарайскому району, где сегодня выпало полторы месячные нормы осадков, вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка, подтопило десятки домов и психоневрологический интернат. Около 50 человек эвакуировали. Несколько улиц также вновь затопило в Ялте.

В Крыму объявили штормовое предупреждение, которое будет действовать с 4 по 5 июля. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности. Реки, вышедшие из берегов, подтопили более 50 домов.