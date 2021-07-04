Более 50 домов подтопили вышедшие из берегов реки в Крыму

В Крыму снова неспокойно из-за сильных осадков. Мощные дожди заставили три реки выйти из берегов, уже известно о более полусотни подтопленных частных домов. Местных жителей эвакуируют.

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, оно будет действовать с 4 на 5 июля. Во всех районах синоптики прогнозируют сильные ливни. Может выпасть от 30 до 50 миллиметров осадков. Местным жителям прогнозируют также сход селевых потоков, поэтому их просят быть осторожнее.

РИА «Новости» со ссылкой на главу Бахчисарайского района Крыма Людмилу Пучкову сообщило, что ситуацию держат под контролем. Однако уже вышли из берегов реки Бельбек и Коккозка. Сейчас местность расчищают, воду откачивают.

Ситуация становится сложнее и в Севастополе. Погода там тоже далеко не спокойная. Местные власти создали штаб для оперативного реагирования. Коммунальные службы приведены в режим повышенной готовности.