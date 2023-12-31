Эксклюзив 31 декабря 2023, 08:30 Один человек погиб и трое пострадали в ДТП на Рязанском проспекте в Москве — источник Источник «360»: один человек погиб и трое пострадали в ДТП в ЮВАО в Москве РИА «Новости»

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Машина каршеринга Nissan и автомобиль Audi столкнулись на Рязанском проспекте в Юго-Восточном административном округе Москвы. Погиб мужчина, оказавшийся зажатым на заднем сиденье Audi, сообщил источник «360». В той же машине пострадали женщина, 15-летняя девочка и 17-летний мальчик.

По информации источника, погибшего пришлось деблокировать из машины. Женщину и обоих подростков госпитализировали. Они оказались в разных медучреждениях. Водитель каршеринга не пострадал.

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Ночью стало известно, что в аварии в Вологодской области погибли двое хоккеистов юношеской команды «Чайка» — 12-летний и 13-летний мальчики. Подробной информации о дорожно-транспортном происшествии на тот момент не было — источники СМИ сообщали, что машину с хоккеистами занесло на встречную полосу при неудачном перестроении. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области выразили соболезнования родным жертв.