Происшествия 31 декабря 2023, 00:10 Хоккеисты юношеской команды погибли в дорожной аварии Двое хоккеистов юношеской команды «Чайка» скончались в ДТП в Вологодской области РИА «Новости»

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Хоккеисты юношеской команды «Чайка» скончались в результате ДТП. Об этом сообщили РИА «Новости» в Федерации хоккея Вологодской области.

Жертвами аварии стали подростки 2010 и 2011 года рождения. Хоккейные клубы «Чайка», «Череповец» и Федерация хоккея Вологодской области принесли глубокие соболезнования родственникам погибших. В соцсетях начали сбор средств в связи со случившемся.

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«Пока в ходе следствия информации нет. Есть предположения, что занесло из-за колеи, неудачное перестроение. Дорога четырехполосная, на встречную полосу не должен был выезжать по своей инициативе», — заявил источник агентства.

Ранее стало известно о смерти спортсмена российского регбийного клуба «Красный Яр» Назара Хлобозова. Юноше было 17 лет, он скончался во время ДТП. Авария случилась в Красноярске 4 ноября. Назар вместе с четырьмя друзьями передвигался на автомобиле Lada. Шофер не справился с управлением и выехал на встречную полосу. В итоге машина столкнулась с автобусом.На месте скончались двое пассажиров легковушки и водитель. Прибывшие на место ЧП медики госпитализировали Назара. Три дня врачи боролись за его жизнь, однако спасти юношу не удалось.