Происшествия 01 января 2023, 02:49 Один человек погиб и двое получили ранения после стрельбы в Стокгольме Aftonbladet: стрельба возле McDonald’s в Стокгольме унесла жизнь одного человека РИА «Новости»

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В пригороде Стокгольма вечером 31 декабря произошла стрельба, три человека получили равнение, один из них скончался в больнице, сообщила газета Aftonbladet

Инцидент произошел возле ресторана быстрого питания McDonald’s в центре Веллингбю. Одного из пострадавших — 20-летнего парня — доставили в больницу, он умер от полученных травм. Правоохранители проинформировали об этом родственников погибшего. Двое других получили ранения, которые не опасны для жизни.

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Издание Omni сообщило также, что нападавшие запустили фейерверки, чтобы запутать полицию. Появилась информация, что это действовала группировка. На месте стрельбы дежурят силовики. Правоохранители с собаками ищут преступников, выезд из Стокгольма перекрыт. Задержаны и доставлены на допрос несколько человек.

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Ранее сообщалось, что в Ленинском городском округе неизвестный стрелял по транспорту из пневматического пистолета.