Эксклюзив 29 декабря 2022, 13:02 Жители Ленинского округа сообщили о стрельбе по автобусам из жилого дома Очевидцы: неизвестный расстрелял автобусы с 6-го этажа дома в Ленинском округе Подмосковья

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Жители ЖК «Бутово» в Ленинском городском округе Московской области сообщили, что неизвестный стреляет по автобусам из пневматического пистолета с шестого этажа жилого дома на улице Южной. Полицию уже вызвали.

В одном из автобусов, находившихся поблизости, оказалось повреждено стекло.

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«Страшно даже выходить из автобуса. Человек стреляет „воздушкой“ с шестого этажа, он уже ушел оттуда. Три автобуса встали, сейчас еще в голову стрельнет», — рассказал один из пассажиров.

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Видео появилось в чате жилого комплекса. Подробности уточняются.