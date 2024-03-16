Происшествия 16 марта 2024, 15:46 Один человек погиб и четверо пострадали при обстреле ВСУ Каховки Сальдо: жительница Каховки погибла при обстреле ВСУ, пострадали еще четверо РИА «Новости»

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ВСУ нанесли удар по Каховке в Херсонской области. В результате обстрела беспилотниками погибла 50-летняя женщина, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Владимир Сальдо.

«Еще четыре человека ранены. Пострадавшим оказана медицинская помощь. На местах прилетов работают оперативные службы», — уточнил он.

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Сальдо подчеркнул, что убивший жительницу Каховки дрон украинские боевики направили на памятник жертвам фашизма.

«Киевский режим безуспешно пытается дестабилизировать обстановку в городе во время голосования», — сказал он.

Губернатор Херсонской области заявил, что жителей региона не получится запугать: они сделали выбор и продолжат голосовать.

В Запорожской области на избирательный участок с беспилотника сбросили снаряд. В результате атаки никто не пострадал.