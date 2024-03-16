16 марта 2024, 15:00
На избирательный участок в Запорожской области сбросили снаряд с беспилотника
Беспилотник ВСУ сбросил снаряд на избирательный участок в Запорожской области
Украинские боевики сбросили с беспилотника снаряд на избирательный участок в селе Благовещенка Запорожской области. О ЧП заявили в участковой избирательной комиссии, сообщил ТАСС.
По предварительным данным, в результате атаки никто не пострадал.
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С провокациями и обстрелами со стороны ВСУ в дни выборов столкнулись и в Харьковской области. Накануне, 15 марта, глава этого региона Владимир Сальдо отмечал, что противник не сможет добиться желаемого результата. Избирательный поток на участки из-за агрессии ВСУ не становится меньше.
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий указывал, что члены избирательных комиссий и ЦИК проводят колоссальную работу, чтобы выборы проходили безопасно, прозрачно, открыто.
«Мы однозначно проведем выборы честно, спокойно, невзирая на все вызовы, которые со стороны фашистского режима из-за речки идут по отношению к нам», — предупредил он.
ВСУ
Запорожская область
Выборы президента — 2024
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