Происшествия 16 марта 2024, 07:59 Научно-исследовательское судно загорелось в Находке МЧС: научно-исследовательское судно загорелось в Находке

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Научно-исследовательское судно, которое находилось на ремонте в поселке Ливадия Находкинского городского округа, загорелось. Инцидент произошел утром 16 марта, сообщили в ГУ МЧС России по Приморскому краю.

Информация о возгорании стоящего у причала судна поступила в экстренные службы в 11:29. К месту происшествия через семь минут прибыли спасатели.

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Сотрудники МЧС оперативно ликвидировали открытое горение. Сейчас пожарные разбирают и проливают горевшие конструкции.

По предварительным данным, в результате возгорания на судне никто не пострадал. К тушению пожара привлекли 48 человек, задействовали 10 единиц спецтехники.

Ранее в Приморском крае произошел крупный пожар, огонь охватил 950 гектаров земли.