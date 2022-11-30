Происшествия 30 ноября 2022, 22:26 Один человек погиб и 11 пострадали в ДТП с маршруткой и пожарной машиной в Астрахани ДТП с участием маршрутки и пожарной машины в Астрахани привело к гибели человека

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Авария произошла вечером 30 ноября в Астрахани. Маршрутка и пожарный автомобиль «Волгоспас» столкнулись на улице Комсомольская, в районе дома номер 171, сообщили РИА «Новости» в УМВД России по Астраханской области.

В результате ДТП погиб один сотрудник противопожарной службы. Прибывшие на место происшествия медики не смогли спасти ему жизнь. В аварии пострадали 11 человек, в том числе трое детей. Всех пострадавших срочно госпитализировали, информации об их состоянии пока нет.

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Вечером 30 ноября Новосибирске произошло другое ДТП — в Кировском районе города столкнулись два трамвая. Помощь медиков потребовалась 11 пострадавшим.

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